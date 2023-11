Frontalcrash: Frau bei Flein in Auto eingeklemmt

Am Abend ist bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Flein und Heilbronn-Sontheim eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geholt werden.

Wie es dazu kam, dass die beiden Autos zusammengestoßen sind, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 75-jähriger Autofahrer von Sontheim in Richtung Flein (Kreis Heilbronn) unterwegs. Eine 57-jährige Frau fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Zwischen Flein und Sontheim prallten beide Autos dann zusammen. Der Aufprall war so stark, dass die Frau in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Senior betrunken hinters Steuer gesetzt. Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Geschätzter Schaden an beiden Fahrzeugen: Rund 25.500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft hat Blutproben und ein Gutachten angeordnet.