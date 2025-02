Haben Sie ihre Wahlunterlagen noch nicht erhalten oder keinen barrierefreien Wahlraum zugeteilt bekommen? Sind die Wahlunterlagen am Sonntag verschwunden? Hier gibt es Antworten.

Wer in Heilbronn-Franken wählen möchte, hat bereits vor einigen Wochen die Wahlunterlagen per Post enthalten. Aber was, wenn man jetzt einen Wahlraum zugewiesen bekommen hat, der nicht barrierefrei ist, man aber darauf angewiesen ist? Oder wenn man bisher immer noch keine Wahlunterlagen hat? Ebenso wenn man sie am Wahlsonntag nicht findet? Die Antworten darauf hat die Heilbronner Wahlleiterin Petra Faber.

Wahlschein bis Freitag 15 Uhr beantragen

Am Freitag vor der Wahl läuft die Frist für den Wahlschein aus. Den kann man ganz einfach im Rathaus beantragen und damit in jedem Wahllokal wählen gehen. Wer beispielsweise im Rollstuhl sitzt, allerdings einem Wahllokal zugeordnet wurde, das nicht barrierefrei ist, kann sich so einen Wahlschein holen und dann in einem barrierefreien Wahllokal seine Stimme abgeben. Den Wahlschein kann man noch bis Freitag, 15 Uhr, beantragen.

Ersatzunterlagen bekommt man auch am Samstag noch

Wer gar keine Wahlunterlagen per Post bekommen hat, hat noch etwas mehr Zeit: Bis Samstag, 12 Uhr, kann man sich Ersatzunterlagen beim Rathaus abholen.

Die Wahlkreise zur Bundestagswahl 2025 in Heilbronn-Franken Am 23. Februar 2025 wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Die Region Heilbronn-Franken deckt dabei vier Wahlkreise ganz oder zum Teil ab. In den vier Kreisen sind insgesamt 905.000 Menschen wahlberechtigt. Die vier Wahlkreise sind der Wahlkreis Heilbronn (rund 240.000 Wahlberechtigte), der Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe (rund 226.000 Wahlberechtigte), der Wahlkreis Neckar-Zaber (rund 230.000 Wahlberechtigte) und der Wahlkreis Odenwald-Tauber (209.000 Wahlberechtigte).

Und wer erst am Sonntag feststellt, dass er oder sie die Wahlbescheinigung verlegt hat - auch das ist kein Problem, so Faber: Wer wahlberechtigt und somit im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann auch einfach mit dem Personalausweis oder dem Reisepass ins Wahllokal kommen und eine Stimme abgeben.

Viele wollen am Sonntag noch ins Wahllokal

In Heilbronn werden wohl einige noch am Sonntag persönlich ins Wahllokal kommen, so der Tenor bei befragten Passantinnen und Passanten in der Innenstadt. Für viele gehört das Wählen im Wahllokal einfach dazu, manche wollen auf Nummer sicher gehen und keine Fristen verpassen.