Weihnachten ist vorbei und die Haare werden immer länger – auch bekannt als Corona-Matte, denn seit Mitte Dezember sind Friseur-Dienstleistungen verboten. Bis Ende Januar sind die Salons auf jeden Fall noch geschlossen. Doch es wird schon über eine Verlängerung des Lockdown diskutiert. Das heißt für die Friseure: den Gürtel noch enger schnallen, denn das Warten auf die Corona-Hilfen sorgt für finanzielle Engpässe. Ivonne Schowtka berichtet.

Der Salon von Jens Schmitt in Schwaigern ist zwar geschlossen, doch der Friseur ist trotzdem mit Schere und Kamm im Einsatz: denn Ausbildung verpflichtet:

[Audio: ...am puppenkopf, 00:00:07,20]

dabei würde der Obermeister der Friseurinnung Heilbronn-Öhringen liebend gerne wieder am echten Kunden arbeiten - auch, um endlich wieder Umsatz zu machen. Seinen Kollegen geht es ebenso:

[Audio: ..sagen wirs so, 00:00:12,76]

Seit über vier Wochen müssen die Friseure weil sie zu den sogenannten körpernahen Dienstleistern zählen, ihre Geschäfte geschlossen halten. Zwar können auch sie Corona-Hilfen in Anspruch nehmen, - 75 prozent ihrer fixkosten sollen damit erstattet werden - doch die Gelder fließen lange nicht so schnell, wie sie gebraucht werden. Jens Schmitt:

[Audio: noch am arneiten, 00:00:17,42]

Weil in Sachen Überbrückungshilfen wenig Klarheit herrscht, geraten einige Friseurbetriebe immer mehr in finanzielle Schieflage. Die Angst vor der Insolvenz wächst, so der InnungsObermeister:

[Audio: ..ganz aufgeben, 00:00:08,66]

Das Kommt für Vo Khanh Duy vorerst nicht in Frage. Der Friseur aus Heilbronn hat aber auch zu kämpfen, im Corona-Lockdown ist ein Großteil seiner Ersparnisse weggeschmolzen:

[Audio: ..die ausbilden, 00:00:29,54]

Zwei Azubis hat er aktuell - die Kosten für die beiden jungen Männer muss er als Unternehmer jedoch selbst tragen - hier greift das Kurzarbeitergeld nicht:

[Audio: keine motivation um weiter auzubilden (1), 00:00:23,85]

Um trotzdem Umsatz zu generieren verkauft er, so wie viele seiner Kollegen, Haarpflege- oder Färbeprodukte. Bei den Kunden ist die Sehnsucht nach einem Friseurbesuch groß, so mancher würde sich zu gern auch schwarz die Haare schneiden lassen, aber

[Audio: ...abzuwarten, 00:00:22,39]

Ob Vo Khanh Duy , Jens Schmitt und die vielen vielen anderen Friseure im Februar wieder öffnen dürfen, entscheidet sich beim nächsten Corona-Gipfel am 25. Januar. Sollte der Lockdown verlängert werden, müssen ihre Salons weiterhin geschlossen bleiben:

[Audio: ..nix mehr, 00:00:17,04]