Die finanzielle Situation bei den Friseurbetrieben in der Region Heilbronn-Franken spitzt sich nach Angaben der Friseurinnung Heilbronn-Öhringen weiter zu. Seit über einem Monat müssen die Friseure ihre Geschäfte geschlossen halten.

Die Friseurbetriebe zählen zu den körpernahen Dienstleistungen, also müssen sie geschlossen bleiben. Zwar können die Betriebe auch Corona-Hilfen in Anspruch nehmen, allerdings fließen die Gelder laut Innung nicht so schnell, wie sie gebraucht werden. Der Obermeister der Friseurinnung Heilbronn-Öhringen, Jens Schmitt, sieht viele Rücklagen der Betriebe inzwischen aufgebraucht.

Ersparnisse schmelzen

Bis Ende Januar sind die Salons auf jeden Fall noch geschlossen. Doch es wird schon über eine Verlängerung des Lockdowns diskutiert. Das heißt für die Friseure: den Gürtel noch enger schnallen.

Auch der Friseur Vo Khanh Duy aus Heilbronn hat zu kämpfen. Im Corona-Lockdown ist ein Großteil seiner Ersparnisse weggeschmolzen. Er hat aktuell zwei Azubis, die Kosten für die beiden jungen Männer muss er als Unternehmer selbst tragen. Das Kurzarbeitergeld greift hier nicht.

Wiederöffnung unklar

Um trotzdem etwas Umsatz zu machen, verkaufen einige Friseure Haarpflege- und Färbeprodukte. Bei vielen Kunden, so der Obermeister, sei die Sehnsucht nach einem Friseurbesuch groß. Wann der wieder möglich ist, bleibt abzuwarten.