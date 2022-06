FrieslandCampina will Deutschlandgeschäft an Müller verkaufen

Bei "FrieslandCampina" in Heilbronn wurde am Donnerstagmittag gestreikt. Um 13 Uhr ging die Frühschicht, danach die Spätschicht für jeweils eine Stunde in den Ausstand. Hintergrund sei die Haltung der Arbeitgeber, sagte der Heilbronner Regionalchef der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Burkhard Siebert dem SWR. Nach der ersten Runde der Tarifverhandlungen hätten die Arbeitgeber nicht mal ein Angebot vorgelegt. Die Haltung sei angesichts der guten Lage für die Betriebe mit der aktuellen Inflation und Preisen, "dass einem schwindlig wird", eine Provokation der Beschäftigten. Diese seien entsprechend verärgert, so Siebert. Die NGG fordert 6,1 Prozent mehr Lohn. mehr...