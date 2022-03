per Mail teilen

In Heilbronn hat sich am Abend Friedrich Merz als Kandidat für den Vorsitz der Bundes-CDU zusammen mit seinem Team vorgestellt. Erstmals sollen die bundesweit rund 400.000 CDU-Mitglieder in einer Anfang Dezember startenden Befragung eine Vorentscheidung über den künftigen CDU-Vorsitzenden treffen. Gewählt werden soll der neue Vorsitzende bei einem Parteitag im Januar.