Entspannte Stimmung an Badeseen um Heilbronn

Die Stimmung an den Badeseen in der Region ist laut DLRG entspannt und friedlich. Und doch gab es am vergangenen Wochenende am Breitenauer See einen kurzen Schreckmoment.

Keine Schlägereien, keine Pöbeleien - die Stimmung an den Badeseen in der Region Heilbronn-Franken ist friedlich. Das sagte der Heilbronner DLRG-Bezirksvorsitzende Axel Kunzmann dem SWR. So seien die vergangenen heißen Wochenenden am Breitenauer See bei Obersulm oder an der Ehmetsklinge bei Zaberfeld (beide Kreis Heilbronn) ohne größere Vorkommnisse vonstatten gegangen. Auch Auseinandersetzung und Streitereien gab es offenbar nicht.

"Wir können uns wirklich nicht an aggressive Vorfälle oder gar Körperverletzungen erinnern."

Keine Zustände wie in Berliner Freibädern

Klar sei manchmal der ein oder andere Badegast über etwas aufgebracht, aber die Aggressivität, wie man sie in den Medien aus Berliner Freibädern kenne, sei an den Seen nicht vorhanden, so Kunzmann.

Die vergangenen Wochenenden seien sehr ruhig gewesen, sagte er. Nicht einmal eine größere Anzahl Erster-Hilfe-Leistungen seien gemeldet worden und "ich kann nicht einmal mit Mückenstichen dienen", fügte Kunzmann lächelnd hinzu. Am Samstag vor einer Woche musste wegen des aufziehenden Gewitters lediglich kurzzeitig die rote Flagge gehisst werden. Und doch gab es am Breitenauer See einen kurzen Schreckmoment, wie Kunzmann berichtet.

Enstpannt und friedlich war die Stimmung an den vergangenen Wochenenden am Breitenauer See SWR

Schreckmoment am Breitenauer See - zwei Kinder verschwunden

Denn mit einem Rettungsboot suchte das DLRG-Team am vergangenen Samstag nach zwei Kindern. Eine aufgebrachte Mutter war zum DLRG-Wachturm geeilt und hatte ihre zwei acht und neun Jahre alten Söhne als vermisst gemeldet.

"Wir haben dann gleich unser Boot raus geschickt, das dann weit auf den See hinausgefahren ist."

Sofort seien die Einsatzkräfte unterwegs gewesen und hätten nach den beiden Jungs gesucht, die von der Mutter zuletzt mit ihrem orangefarbenen Board auf dem Wasser gesehen wurden.

Von der Rettungswachstation aus haben die Retter schließlich im flachen Wasser das orangefarbene Board entdeckt. Und daneben, am Uferrand, ebenfalls die beiden Kinder - ins Spielen vertieft.