Ukraine-Krieg: Benefizkonzerte in Heilbronn-Franken

Auch in Heilbronn-Franken wurde am Freitagabend musikalisch ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Zahlreiche Musikvereine haben Friedenskonzerte organisiert.

Der Landesmusikverband Baden-Württemberg hat alle rund 6.300 musiktreibenden Vereine im Land zur Veranstaltung von Benefizkonzerten am 25. März aufgerufen – um Solidarität zu zeigen und Hilfsgelder zu sammeln. Überall soll das Lied "Die Gedanken sind frei" erklingen. Zeichen für Frieden und Freiheit Seit Tagen laufen bei Andreas Schwarz, dem Leiter der Jugendmusikschule in Öhringen (Hohenlohekreis), die Fäden zusammen für das Benefiz-Konzert "Musik für den Frieden" im Hofgarten. Musizieren wird ein großes, gemeinsames Orchester verschiedener musiktreibender Vereine, Kirchen und Chöre. Wie viele Kehlen und Instrumente tatsächlich um 18 Uhr erklingen, kann Schwarz nur schwer einschätzen. Das Konzert sei bewusst offen gestaltet. "Wir möchten ein Zeichen für Frieden und Freiheit setzen und möchten auch zum Ausdruck bringen, dass wir mit dem Krieg, mit dem Terror in der Ukraine nicht einverstanden sind." Musik könne ein Nachdenken bewirken und auch ein wenig Hoffnung machen, so Schwarz. Und das wolle man zum Ausdruck bringen. Weitere Konzerte in der Region Friedenskonzerte gibt es auch in vielen anderen Orten in Heilbronn-Franken. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zum Beispiel spielt die Stadtkapelle im Hangar, in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) die Musikkapelle mitten im Ort und in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) sind die Musikanten auf dem Dorfplatz zu hören. "Wenn wir was für den sozialen Zweck tun können, machen wir gerne mit. Das Thema ist natürlich präsent überall und natürlich müssen wir den Leuten helfen." Aktionen am kompletten Wochenende Das komplette Wochenende gibt es weitere zahlreiche Aktionen. Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall haben für Sonntag eine Sonderveranstaltung im Haller Globe ins Programm genommen. Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihr Honorar. Das Geld und die Spenden sollen teilweise in verschiedene örtliche Projekte fließen, die sich um die Erstversorgung ukrainischer Familien aber auch um rasche Schulbildung ukrainischer Kinder kümmern. In Heilbronn setzt das Württembergische Kammerorchester am Samstagabend ein Zeichen gegen den Krieg mit einem Benefizkonzert im Deutschordensmünster St. Peter und Paul. Zu hören: Joseph Haydns Werk "Die sieben Worte Jesu Christi". "Ihr emotionaler Gehalt und auch die Verbindung mit der Passions- und Kreuzigungsthematik passt wie die Faust aufs Auge auf die momentane Situation mit dem Krieg und dem Leid und der Zerstörung in der Ukraine."