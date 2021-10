Warum fünf Heilbronner zur "Fridays for Future"-Demo nach Berlin gefahren sind

Kurz nach Beginn der Koalitionsverhandlungen will die Bewegung "Fridays for Future" ihre Forderungen untermauern. Bei einer Demo in Berlin sind fünf Aktivisten aus Heilbronn dabei.

Fünf Klimaaktivisten aus Heilbronn bei der "Fridays for Future"-Demo in Berlin Privat

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind die Heilbronner Aktivisten und weitere Mitstreiter aus Süddeutschland mit einem Bus nach Berlin gefahren. Gestartet ist der Bus, der von "Fridays for Future" organisiert wurde, in Freiburg und hat unterwegs weitere Menschen eingesammelt. Die Heilbronner Teilnehmer sind in Karlsruhe zugestiegen. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Berlin wurde die angemeldete Zahl von 10.000 Teilnehmenden bei der Demonstration nahezu erreicht, konkret sprach er von einer "hohen vierstelligen" Zahl.

Einer der Teilnehmer aus der Region ist Ben Huber. Er ist 24 Jahre alt und studiert in Heilbronn Umwelt- und Verfahrenstechnik. Seit mehreren Jahren engagiert er sich im Organisationsteam von "Fridays for Future Heilbronn". Die Klimakrise und ihre Folgen für sein eigenes Leben beschäftigen Huber stark. Das motiviert ihn, den langen Weg nach Berlin auf sich zu nehmen.

Die Demonstration von "Fridays for Future" an diesem Freitag in Berlin dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Student aus Heilbronn: "Nur noch zehn Jahre Zeit"

"Wenn Menschen in meinem Alter zur Familienplanung übergehen wollen, werden uns die Klimakatastrophen in dieser Zeit mit voller Wucht treffen", sagte Huber dem SWR Studio Heilbronn. Es blieben nur noch etwa zehn Jahre, um die Erderwärmung auf ein noch kontrollierbares Maß zu begrenzen, so Huber.

"Wir müssen jetzt handeln. Man sagt das immer und immer wieder, und die Leute hören das, aber verstehen tun es leider immer noch viel zu wenige."

Fridays for Future will Druck ausüben

Mit der Demonstration in Berlin will "Fridays for Future" Druck auf die künftige Bundesregierung ausüben. "Fridays for Future Deutschland" streikt seit fast drei Jahren jeden Freitag. "In dieser Zeit hat sich die Regierung von der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels entfernt. Es ist so wenig passiert, dass das Bundesverfassungsgericht die Rechte der jüngeren Generationen gegenüber dem aktuellen Regierungshandeln verteidigen musste", schreibt das Bündnis auf seiner Webseite.

Die Aktivisten fordern in den ersten Tagen einer neuen Bundesregierung unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025.