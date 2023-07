Asylfreunde Kirchberg-Jagst begrüßen EuGH-Urteil

per Mail teilen

Durch den Krieg in der Ukraine gewinnt die Debatte um Geflüchtete wieder an Bedeutung. Der EuGH setzte die Hürden für eine Aberkennung des Geflüchtetenstatus bei Straftätern hoch.

Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, eine schwere Straftat eines Geflüchteten reicht allein nicht aus, um diesem sein Aufenthaltsrecht zu entziehen. Dazu müssten noch zwei Dinge hinzukommen. Der Freundeskreis Asyl Kirchberg-Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) begrüßt dieses Urteil.

Laut EuGH müsse der straffällige Geflüchtete eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Dazu muss jeder Einzelfall abgewogen werden. Bernard Cantré vom Freundeskreis Asyl Kirchberg-Jagst sagte dem SWR, das entspreche dem, was er vom EuGH erwartet habe. Denn dieser vertrete immer die europäischen Werte. Dazu gehört laut Cantré, dass Urteile nicht pauschal und nicht "in Richtung Abschottung" gefällt werden.

Verlust von Schutzstatus nicht gleichzusetzen mit Abschiebung

Bei der Entscheidung des EuGH geht es nur um den Schutzstatus. Auch wenn einem Geflüchteten dieser aberkannt werden sollte, bedeute das noch nicht, dass er auch zwangsläufig abgeschoben wird. Beispielsweise wenn er zu Hause von Folter bedroht ist, darf er nicht zwangsweise dorthin abgeschoben werden. Und das gilt auch ganz klar für straffällige Geflüchtete. Der betroffenen Person könnte aber drohen, dass etwa der Familiennachzug nicht gestattet wird oder dass sie nicht arbeiten darf.

Aufgeladene Debatte um kriminelle Geflüchtete

Die Argumentation anderer, wenn jemand die Werte hier nicht akzeptiere, müsse er hier nicht bleiben, kann Bernard Cantré manchmal nachvollziehen. Er weist aber daraufhin, dass in einem Rechtsstaat Rechte eben für alle gelten. In Nachbargemeinden von Kirchberg sei die Bevölkerung Geflüchteten gegenüber inzwischen reservierter, meint er. In Kirchberg selbst stehe man den Geflüchteten weiter wohlwollend gegenüber. Dort habe man auch nicht nachvollziehen können, dass etwa Geflüchtete aus der Ukraine "Edelflüchtlinge" seien.