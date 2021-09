Gewerkschaft sieht Freudenberg-Standort in Gefahr

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie sieht erneut den Freudenberg-Standort in Öhringen im Hohenlohekreis mit 160 Beschäftigten bedroht. Nach Angaben der Gewerkschaft will die Weinheimer Freudenberg-Group den Werkzeugbau komplett auslagern. Dort arbeiten aktuell 28 Mitarbeiter. Wenn das so kommt, befürchten wir das endgültige Aus für den gesamten Standort, so Andreas Klose, Bezirksleiter der Gewerkschaft. Der traditionsreiche frühere Lederer-Standort war bereits vor Jahren bedroht, Freudenberg wollte 2015 die Produktion nach Österreich verlagern. Gewerkschaft und Geschäftsleitung hatten sich damals auf ein Alternativkonzept verständigt. Am 15. September will der Betriebsrat über die aktuelle Situation ausführlich informieren. In dem Werk werden Silikonteile etwa für die Autoindustrie gefertigt.