Bei einem Impfgipfel am Nachmittag geht es um die drängende Frage nach mehr Impfstoffen. Ein Arzt mit Praxen im Kreis Heilbronn hofft auf weitere Zulassungen.

Eine Werbekampagne in Zeitschriften und Zeitungen mag so machen erstaunen: "Deutschland krempelt die Ärmel hoch". Dabei würden das gerne mehr Menschen machen und sich zu einem Impftermin anmelden. Sie kommen aber bei den Hotlines nicht durch. So berichtet beispielsweise Brigitte Parpart aus Obersulm (Kreis Heilbronn) seit Tagen, dass die Telefonhotline für Terminvergaben weiter überlastet ist. Auch online sei es ein schwieriges Unterfangen, einen Termin zu bekommen.

Verständnis beim Hausarzt

Für Ärger sorgt die Anzeigenkampagne der Bundesregierung "Deutschland krempelt die Ärmel hoch" auch bei bei Hausarzt Dr. Manfred Frenzel. Sie geht seiner Meinung nach an der Realität vorbei. Ob der Impfgipfel am Montag daran etwas ändern wird, ist fraglich, sagt auch Frenzel. Er betreibt Arztpraxen in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg), Lauffen, Beilstein und Ellhofen (alle Kreis Heilbronn).

"Der Ton wird persönlicher. Aber ich kann ja nichts verteilen, was ich nicht habe." Dr. Manfred Frenzel, Hausarzt mir einer Corona-Schwerpunktpraxis

Manfred Frenzel spricht sich für die Impfungen aus

Hoffnung liegt auf weiteren Impfstoffen

Dabei haben einige Impfstoff-Hersteller schon Ankündigungen gemacht: Biontech zum Beispiel will bis Ende März übers Quartal gesehen die zugesagte Menge doch einhalten. Und danach 75 Millionen Impfdosen mehr an die ganze Europäische Union liefern. Und Curevac aus Tübingen will dieses Jahr 300 Millionen Impfdosen herstellen, wenn das Vakzin zugelassen ist. Das wäre auch die große Hoffnung von Hausarzt Dr. Manfred Frenzel, da er diesen Stoff voraussichtlich im Kühlschrank lagern könnte.

"Dann ist es vorstellbar, dass die Medizin angehalten wird, dass alle Arztpraxen bundesweit sich an einer Impfaktion beteiligen." Dr. Manfred Frenzel mit Praxen im Kreis Heilbronn

Dann wäre Deutschland schneller durchgeimpft, so Frenzel - aber kaum vor September.