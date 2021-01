per Mail teilen

Seit Monaten stehen die Hausarztpraxen ganz vorne an der Corona-Front - auch die von Dr. Manfred Frenzel. Der Arzt war selbst an Corona erkrankt, ebenso seine Frau und derzeit auch drei aus seinem Team. Er rät dringend dazu, sich impfen zu lassen.

Dr. Manfred Frenzel hat eine Reihe von Arztpraxen: In Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg), Beilstein, Lauffen und Ellhofen (alle Kreis Heilbronn). Anfang Dezember hat ihn Corona erst einmal außer Gefecht gesetzt.

Erst seit wenigen Tagen fühlt er sich wieder einigermaßen fit. Auch wenn er sich selbst einen milden Verlauf diagnostiziert, so waren es harte Wochen, sagt er.

"Wenn man als älterer Mensch sieben oder acht Tage hohes Fieber hat, dann ist man einfach krank." Manfred Frenzel, Hausarzt aus Ellhofen

Wöchentliche Corona-Schnelltests

Der Mediziner ist mit seiner Erfahrung nicht alleine: Drei seiner Mitarbeiter, so sagt er, haben aktuell Corona. Deshalb stehen wöchentliche Tests für ihn und seine Angestellten ganz oben auf der Prioritätenliste. Zwar hofft er, dass er nach seiner Erkrankung jetzt immun gegen Corona ist und bleibt. Dennoch, so sagt er, der einzige und beste Schutz, um ganz sicherzugehen, sei die Impfung.

"Ja, ich werde mich impfen lassen. Aus Überzeugung." Dr. Manfred Frenzel, Hausarzt aus Ellhofen

Dr. Manfred Frenzel hofft, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. Was bisher, so sagen Wissenschaftler etwa des Paul-Ehrlich-Instituts, nicht erwiesen ist. Immerhin halten sie es für wahrscheinlich, dass der Impfstoff die Virenzahl vermindert und so die Ansteckungsgefahr verringert.

"Menschen wollen sich keiner unbekannten Impfnebenwirkungsgefahr aussetzen"

Das Zögern vieler Menschen und die Angst vor einer Impfung kann der Hausarzt verstehen. Das sind seiner Meinung nach aber überwiegend junge und leistungsfähige Leute, die selbst noch nicht schwer krank waren. Für sie sei Corona kein bedrohliches Szenario.

"Die Menschen wollen sich vor diesem Hintergrund einfach nicht einer unbekannten Impfnebenwirkungsgefahr aussetzen." Manfred Frenzel, Hausarzt aus Ellhofen

Infektioneszahlen gehen nicht runter

Doch obwohl es seit November vergangenen Jahres Kontaktbeschränkungen gibt und die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, gehen die Infektionszahlen nicht entscheidend runter.

Der Mediziner vermutet, das liege vor allem daran, dass die Menschen sich jetzt vermehrt im heimischen Umfeld anstecken. Außerdem komme die Ansteckungsgefahr in den Betrieben hinzu - hier lauern seiner Meinung nach viele Infektionsherde.