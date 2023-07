Freizeittipps fürs Wochenende in Heilbronn-Franken

Mit dem Rad durch die Region, übers Straßenfest flanieren oder auf Open-Air-Konzerten abschalten. Am Wochenende ist einiges geboten in der Region.

Nach kurzer Abwesenheit wagt sich zum Wochenende die Sonne wieder hinter den Wolken hervor. Perfektes Timing für zahlreiche Freiluft- und Freizeitangebote in der Region Heilbronn-Franken. Hier gibt es eine kleine Auswahl:

Am Samstag kommen in Heilbronn alle an einen Tisch

Unter dem Motto "Unsere Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft" laden die Kirchen der Heilbronner Innenstadt zum Austausch ein und holen dafür buchstäblich alle an einen Tisch: Von 12 bis 13:30 Uhr steht am Samstag eine lange Tafel in der Kirchbrunnenstraße, die von der Kilianskirche bis zum Deutschordensmünster reicht. Tischpaten laden Besucher vor Ort zum Gespräch rund um Fragen des familiären Alltags ein, zu Schule und Freizeit und zu Perspektiven für Kinder und Jugendliche in Heilbronn.

Frauenpower beim "Sommer der Vielfalt" in Heilbronn

Auf dem Heilbronner Kiliansplatz macht am Samstag von 10 bis 17 Uhr ein mobiler Makerspace Halt. Gedacht ist er für Mädchen von 10 bis 16 Jahren, die dort experimentieren und sich spielerisch an Naturwissenschaften herantasten können. Dahinter steht das MAKEitREAL Projekt der Heilbronner Hochschule, das Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte Freude an den MINT-Fächern vermitteln will. Die Veranstaltungsreihe "Sommer der Vielfalt", organisiert von der Antidiskriminierungsstelle Heilbronn, läuft noch bis zum 9. Juli.

Große Sommersause: In Crailsheim wird es bunt

Stadtverwaltung und Stadtmarketing Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) laden zum ersten Großen Sommerfest, bei dem sich die Innenstadt in einen Festplatz verwandeln soll. An 25 Orten haben Besucher die Möglichkeit, verschiedene Auftritte, Aktionen und Kulinarik zu genießen. Auf dem Marktplatz gibt es zudem Erste Hilfe fürs kaputte Fahrrad: Beim RadCheck zwischen 10 und 16 Uhr prüfen Mechanikerinnen und Mechaniker Bremsen, Reifen oder Licht und beheben kleinere Mängel direkt vor Ort. Und dann direkt auf zu unserem nächsten Tipp:

Lust auf eine Radtour? Am Sonntag startet die RadNETZ-Schnitzeljagd

Eine Schnitzeljagd auf zwei Reifen hat sich RadNETZ Baden-Württemberg ausgedacht, um den Menschen die Fahrradwege in der Region näherzubringen. Drei Themenrouten führen durch jeweils drei Landkreise, darunter Schwäbisch Hall, und verknüpfen verschiedene Stationen miteinander. An jeder Station warten Rätselfragen, wer mindestens drei besucht, kann Preise gewinnen. Infos zum Gewinnspiel und die genauen Routenpläne gibt es auf der Aktionswebsite, die Schnitzeljagd läuft noch bis Ende September.

Anderen entspannt beim Arbeiten zusehen: beim Tag des Handwerks

Das Hohenloher Freilandmuseum lädt am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Wackershofen (Kreis Schwäbisch Hall) zum Tag des alten Handwerks. Verteilt übers Museumsgelände führen Handwerker unter freiem Himmel ihre Tätigkeiten vor. Besucher können dabei zusehen, wie Bürsten, Körbe oder Seifen entstehen, den Bäckern im Backhaus über die Schulter schauen und sich durch allerlei regionale Spezialitäten probieren.

Altes Handwerk ist am Sonntag in Wackershofen zu sehen. Freilandmuseum Wackershofen

Doppelter Fassanstich: Eberwinfest in Obereisesheim und Bürgerparkfest in Abstatt eröffnen

Jährlich am ersten Juli-Wochenende zieht das Eberwinfest Besucher in den Neckarsulmer Stadtteil Obereisesheim (Kreis Heilbronn). Start ist am Samstag um 17:00 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD). Eine Stunde später zieht Abstatt (Kreis Heilbronn) nach und eröffnet mit dem Fassanstich das Bürgerparkfest: Kunsthandwerk, Tanz und kulinarische Vielfalt stehen auf dem Programm, abends dann Open Air und Liveauftritte.