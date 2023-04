Freizeitpark Tripsdrill startet in neue Saison

Nach langen Vorbereitungen öffnet der Freizeitpark Tripsdrill am Samstag seine Pforten. In diesem Jahr gibt es eine neue Wasserattraktion.

Der Freizeitpark Tripsdrill in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) startet in die neue Saison. Die Besucherzahlen sollen dieses Jahr die 845.000 vom letzten Jahr wieder übertreffen, so Pressesprecher Meierjohann.

Die Vorbereitungen laufen wie am Schnürchen, die Attraktionen sind alle gewartet und TÜV-geprüft, alle Beete sind bepflanzt, die Blumen blühen und der Park ist österlich geschmückt, erzählt Pressesprecher Meierjohann.

Nach langen Vorbereitungen startet der Park in die neue Saion SWR Kim Hartmann

Neue Wasserattraktion

Besucher dürfen sich dieses Jahr auf eine neue Wasserattraktion freuen, ein Pumpwerk mit über 1.000 Fontänen, das vor allem an warmen Tagen für Erfrischung sorgen wird. Die Fontänen bieten ein interaktives Zusammenspiel zwischen Mensch, Wasser und Musik, sagt Meierjohann. Die Attraktion sei wasser- und energiesparend, indem das Wasser wieder verwendet wird und die Attraktion nicht mehr Energie brauche als ein Kühlschrank.

Neues Preissystem in Tripsdrill

Das Tripsdrill hat ein neues Preissystem. Der Ticketkauf ist online günstiger als an der Kasse vor Ort. Der Eintrittspreis liegt online in der Nebensaison unter der Woche für Kinder bis 11 Jahre und Senioren ab 60 Jahren bei 35 Euro und für Erwachsene bei 39 Euro. An den Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien sowie in der Hauptsaison kostet der Eintritt für Kinder und Senioren 38 Euro und für Erwachsene 42 Euro.