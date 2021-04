per Mail teilen

Unsere Feuerwehren müssen richtig fit sein, um bei einem Brand nicht lange überlegen zu müssen. Da muss es schnell gehen und jeder Hand in Hand arbeiten.

Doch "Hand in Hand" geht coronatechnisch zumindest bei den Übungen schon seit Monaten nicht mehr. Die Freiwillige Feuerwehr von Öhringen (Hohenlohekreis) ist deshalb kreativ geworden.

Gegen Feuer und Einsamkeit: Trainieren unter Corona-Bedingungen

Mit Spielfiguren und Schaschlikspießen, die Schläuche und Schrauben als Hydranten symbolisieren, üben die Feuerwehrleute aus Öhringen für den Ernstfall. Was spielerisch klingt, ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Feuerwehr. Denn das gemeinsame Üben hilft nicht nur, um im Ernstfall zu wissen, was zu tun ist. Es erfüllt außerdem einen wichtigen sozialen Aspekt: Sich sehen, zusammen lachen, die Kameradschaft, die man sonst in der Wache erlebt, nun virtuell zu pflegen.