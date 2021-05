Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall proben seit Montag vor Ort unter Corona-Bedingungen. Zur Sicherheit aller beginnt der Probentag im Globe Theater in Schwäbisch Hall mit einem Schnelltest. Dafür gibt es zwei geschulte Mitarbeiterinnen, die die Tests durchführen. Laut Chef-Dramaturg Franz Burkhard sei das auch angenehmer, vor allem aber sicherer als ein Selbsttest. Außerdem wird möglichst im Freien geprobt und natürlich weiterhin auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geachtet. Einzig die Frage, ob man im Juni dann wirklich spielen könne, sei noch offen, so Burkhard. Trotzdem starten am Freitag schon die Proben zum zweiten Stück, denn wenn der Marktplatz im Juni wieder zum Freilicht-Theater werden darf, will man vorbereitet sein.