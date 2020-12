per Mail teilen

In Schwäbisch Hall startet der Vorverkauf für das Sommerprogramm der Freilichtspiele. Vier Neuinszenierungen sollen vom 11. Juni 2021 bis zum 5. September gezeigt werden. Als Highlights werden Lessings Klassiker "Nathan der Weise" mit Fernsehstar Walter Sittler in der Hauptrolle und das Erfolgsmusical "Sister Act" auf der Großen Treppe gezeigt. Außerdem steht nochmals "Das Spiel von Liebe und Zufall" auf dem Programm ebenso wie der "Jedermann". Mit dem Vorverkaufsstart vor Weihnachten wollen die Freilichtspiele das Zeichen setzen: Im nächsten Sommer wird gespielt. Auch auf eine Spielzeit unter Pandemiebedingungen habe man sich vorbereitet, heißt es. Zunächst geht nur ein Teil der Karten in den Vorverkauf.