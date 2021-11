Vorverkauf für Freilichtspiele Schwäbisch Hall startet

In Schwäbisch Hall ist der Vorverkauf für die kommenden Freilichtspiele gestartet. Insgesamt sind 126 Veranstaltungen geplant. Neu auf der Großen Treppe ist das romantische Schauspiel "Cyrano de Bergerac" und das Musical "Der kleine Horrorladen". Im Neuen Globe wird der moderne Klassiker "Geschichten aus dem Wienerwald" und für Kinder und Familien "Die Schöne und das Biest" gespielt. Aus dem letzten Jahr sind nochmals auf der Treppe zu sehen "Sister Act" und "Nathan der Weise", erneut mit Walter Sittler in der Titelrolle, und "All das Schöne", "Was ihr wollt" oder auch "Bühnenschwestern". Die Freilichtspiele sind vom 10. Juni bis zum 4. September.