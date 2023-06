Freilichtspiele Schwäbisch Hall starten mit "Wie im Himmel" in die Spielzeit

In Heilbronn-Franken werden bei verschiedenen Freilichtspielen die ersten Premieren gefeiert - unter anderem in Schwäbisch Hall. Dort startet das Musical "Wie im Himmel".

Die Freilichtspielsaison hat in Heilbronn-Franken längst begonnen. Auch dieses Wochenende starten wieder einige größere Häuser in ihr Programm. Auf der großen Treppe eröffnen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall zum Beispiel am Freitagabend ihre Festspielzeit mit dem Musical "Wie im Himmel".

Bei der öffentlichen Generalprobe des Musicals am Donnerstagabend kamen rund 1.600 Zuschauerinnen und Zuschauer:

Erstmals zeigt professionelles Theater das Stück in Deutschland

Das Stück geht auf den preisgekrönten schwedischen Film zurück, der 2018 als Musical in Stockholm uraufgeführt wurde. Es wird erstmals von einem professionellen Theater in Deutschland gezeigt. Die Meinung des Publikums war durchweg positiv. Vor allem das Ambiente mache das Stück zu etwas Besonderem, sagten einige.

"Die Darsteller - einfach gigantisch auf der Treppe."

Die Story sei kurzweilig, auf der Bühne herrsche viel Action und der Umbau habe perfekt geklappt - nur einige von vielen Meinungen bei der Generalprobe. Am Freitagabend wird dann auf der großen Treppe in Schwäbisch Hall die Premiere des Musicals gefeiert.

Klassiker "Götz von Berlichingen" wieder auf der Bühne

Bei den Burgfestspielen in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) wird auch in dieser Spielzeit wieder der Klassiker "Götz von Berlichingen" gezeigt - natürlich in einer neuen Inszenierung mit Schauspieler Kai Maertens in der Titelrolle.

Die nächste Premiere steht vor der Tür - ein kleiner Vorgeschmack auf die diesjährige Inszenierung „Götz von Berlichingen“ - seid gespannt!🤩Posted by Burgfestspiele Jagsthausen on Thursday, June 15, 2023

Die Freilichtspiele Neuenstadt (Kreis Heilbronn) haben das erste Mal in ihrer Geschichte zwei Theaterstücke auf der Bühne. So feiert auch "Der eingebildete Kranke" von Molière an diesem Wochenende Premiere, außerdem wird das Kinderstück "Der kleine Vampir" gezeigt.

Und die Burgschauspiele Leofels (Kreis Schwäbisch Hall) zeigen erstmals "Die drei Musketiere" nach einem Roman von Alexandre Dumas.