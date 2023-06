Die Freilichtspiele in der Region starten demnächst. Derzeit laufen Vorbereitungen für die Premieren. Erste Vorstellungen gibt es am Wochenende bei den Burgfestspielen Jagsthausen.

In Heilbronn-Franken starten jetzt wieder die Freilichtspiele in die Saison. So feiern am Samstag die beiden Kinderstücke "Der Sonnenkönig" und "Des Kaisers neue Kleider" Premiere bei der 72. Spielzeit der Burgfestspiele in Jagsthausen (Kreis Heilbronn). Offizielle Saisoneröffnung ist dann eine Woche später mit dem Musical "Saturday Night Fever".

Weitere Premieren

In der kommenden Woche startet in Künzelsau (Hohenlohekreis) das Theater im Fluss - diesmal mit "Ein Sommernachtstraum" von Shakespeare. Und Mitte Juni beginnt dann auch die Freilichtsaison in Neuenstadt (Kreis Heilbronn), Leofels (Kreis Schwäbisch Hall) und natürlich in Schwäbisch Hall. Dort geht’s am 15. Juni auf der Großen Treppe los mit der Generalprobe zum Musical "Wie im Himmel".

Die Freilichtspiele 2023 in der Übersicht

Burgfestspiele Jagsthausen vom 3.6. bis 27.8.

Theater im Fluss in Künzelsau vom 7.6. bis 8.7.

Freilichtspiele Schwäbisch Hall vom 15.6. bis 3.9.

Freilichtspiele Neuenstadt vom 16.6. bis 30.7.

Burgschauspiele Leofels vom 16.6. bis 8.7.

Reinsbronner Bühnenzinnober in Creglingen vom 23.6. bis 15.7.