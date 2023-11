Wegen Kirchenaustritten: Freie Zeremonien immer stärker nachgefragt

Ob Trauung, Trauerfeier oder Kinderwillkommensfest. Für besonderee Momente im Leben werden verstärkt Freie Rednerinnen oder Redner engagiert. Der Markt wächst in Heilbronn-Franken.

Sonia und Oliver Fahrner aus Erlenbach (Kreis Heilbronn) haben sich Ende Mai ihr "Ja"-Wort gegeben. Zum einen auf dem Standesamt, aber dann auch bei einer Freien Trauung in Löwenstein (Kreis Heilbronn) mit der Freien Rednerin Stefanie Sapara aus Heilbronn. An diesen besonderen Tag denkt das Ehepaar auch jetzt noch sehr gerne zurück.

Es war eine wunderbare Freie Trauung. Es war alles so locker, nicht wie in der Kirche so steif. Wir haben gelacht und geweint.

Auch für Ehemann Oliver Fahrner war die Freie Zeremonie sehr zwanglos und persönlich. Da er aus der Kirche ausgetreten ist, kam eine kirchliche Hochzeit nicht mehr in Frage.

Haben sich bewusst für eine Freie Trauung entschieden: Sonia und Oliver Fahrner Robin Kretzschmar

Mehr Anfragen bei Freien Rednern

Bei einer Hochzeitsmesse knüpfte das Paar den Kontakt zur Freien Rednerin aus Heilbronn. Seit 2021 arbeitet die gelernte Journalistin nebenbei freiberuflich als Freie Rednerin, hat sich dafür extra auch mit IHK-Zertifikat ausbilden lassen.

Martin Lieske aus Langenfeld im Rheinland kennt die Branche sehr gut und vermittelt Freie Rednerinnen und Redner und bildet diese auch aus: "Wir sind die größte und älteste Agentur im deutschsprachigen Raum", so Lieske. In Baden-Württemberg hat er seinen Angaben zufolge in den letzten zwei Jahren die meisten Rednerinnen und Redner ausgebildet. Auch die Anfragen für Zeremonien seien hier deutlich angestiegen. Waren es 2019 noch 150 Anfrage für Zeremonien in Baden-Württemberg, lag die Zahl im vergangenen Jahr bei 459.

Stefanie Sapara bei einer Freien Traurede Robin Kretzschmar

Die Nachfrage bei uns Freien Rednern wächst. Es gibt immer mehr Kirchenaustritte, aber es spricht sich auch herum, was eine Freie Trauung kann.

Um eine sehr persönliche und auf das Paar zugeschnittene Traurede zu halten, braucht es viel Vorarbeit. Mit Sonia und Oliver Fahrner hat sich Stefanie Sapara erst einmal eineinhalb Stunden bei einem Kennenlerngespräch unterhalten. Wenn es für das Paar passt, gibt es etwa zwei Monate vor der Freien Trauung ein ausführlicheres, langes Gespräch. Das kann locker drei Stunden oder auch mal länger dauern, so die 43-Jährige. Danach muss die Freie Rednerin oder der Redner eine passende Rede für das jeweilige Paar schreiben. Als Honorar verlangen Freie Redner drei- oder auch vierstellige Beträge. Es gibt im Netz viele Angebote.

Als Redner hält man sozusagen bildlich gesprochen den Scheinwerfer auf die Personen, um die es geht. Es geht nicht um den Redner.

Ein "Jägermeister" auf den Verstorbenen

Angefragt werden Freie Rednerinnen oder Redner aber auch für traurige Momente. Gerade hier ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, betont die Heilbronnerin. Ein Redner müsse bei Beerdigungen mitfühlen, aber auch stark sein. Stefanie Sapara spricht selbst aber viel lieber von "Lebensfeiern". Es sei ganz wichtig immer auf den individuellen Menschen zu schauen.

Sie selbst hat auch schon ganz ungewöhnliche Freie Trauerfeiern erlebt. So hat sie etwa zusammen mit Angehörigen am Grab eines Verstorbenen auch schon mit dessen Lieblingsgetränk angestoßen. In diesem Fall war es ein Jägermeister. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht seltsam oder fehlplatziert wirke, so könne gerade so etwas auch für sehr schöne private und besondere Momente sorgen. Für andere sei es schön, einen Ballon am Grab steigen zu lassen. "Es heißt nicht, dass man Trauerfeiern zu Events macht. Das ist wirklich sehr individuell", ist der Heilbronnerin ganz wichtig.

Es ist manchmal völlig unfassbar, welche Geschichten das Leben schreibt.

Babys willkommen heißen

Recht neu im Angebot haben Freie Rednerinnen und Redner mittlerweile Kinderwillkommensfeste. Sie sollen ein Ersatz für eine kirchliche Taufe sein, auch wenn bei diesen Festen nicht getauft wird. Da immer mehr Paare in Freier Trauung heiraten, entschieden diese sich bei Kindern auch verstärkt für die Kinderwillkommensfeste. Im Kern gehe es auch hier darum, den besonderen Moment mit einer Zeremonie zu würdigen und mit Familie und Freunden ganz bewusst innezuhalten. Auch Paten könne man dabei einsetzen, das sei oft ein großer Wunsch der Eltern.

Weitergebildet hat sich Stefanie Sapara auch für Tiertrauerfeiern. Bislang hat sie aber noch keine abgehalten. Für sie ist es aber ein logischer Schritt:

Es gibt Menschen, deren engster Wegbegleiter ein Tier ist, eine Katze oder ein Hund.

Intensiver Austausch und besondere Nähe

Oliver und Sonia Fahrner würden sich jederzeit wieder für eine Freie Zeremonie entscheiden. Sie haben ab und an immer noch Kontakt mit Stefanie Sapara. Durch den intensiven Austausch entstehe sehr viel Nähe, so die 43-Jährige. Mit jedem Paar verbindet sie eine ganz besondere Geschichte oder Begebenheit.