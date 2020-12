per Mail teilen

Der sechsstreifige Ausbau der A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) liegt im Zeitplan. Wie der Autobahnbetreiber VIA6West am Dienstag mitteilte, gibt es jetzt freie Fahrt auf sechs Fahrstreifen, jeweils drei in Fahrtrichtung Mannheim und drei in Richtung Nürnberg. Im nächsten Jahr müssen nur noch Restarbeiten abgeschlossen werden.