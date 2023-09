Weltweit und in Heilbronn-Franken haben Demonstrierende beim globalen Klimastreik von Fridays for Future teilgenommen. In Heilbronn sind Schülerinnen und Schüler in der Minderheit.

Das Klimaschutzbündnis Fridays For Future hat in verschiedenen Städten der Region zu Klimastreik und Demonstrationen aufgerufen. In Heilbronn, Öhringen (Hohenlohekreis) und Schwäbisch Hall fanden Protestzüge statt.

Laut Polizei waren es rund 180 Teilnehmer in Heilbronn. Gut hundert davon waren mit ihren Fahrrädern vor Ort. Gegen 16:45 Uhr zog dann ein langer Zug aus Radfahrerinnen und Radfahrern über die Allee und am Wollhaus vorbei in Richtung Innenstadt. So wurde der Verkehr vor dem Wollhaus für gut zehn Minuten angehalten.

SWR-Reporterin Alice Robra berichtet von ihren Eindrücken vor Ort.

Wenig Schülerinnen und Schüler beim Klimastreik

Auffällig an den Teilnehmenden: Kaum Junge - viele Erwachsene mittleren Alters oder darüber. Mitglieder des Bündnisses berichten, dass viele der engagierten Schülerinnen und Schülerr mittlerweile studieren und deshalb in den Universitätsstädten seien. Eine Schülerin aus Beilstein berichtete, sich schwer damit zu tun andere Schüler zu motivieren. Selbst Teilnehmende der Umweltgruppe hätten sie nicht begleitet.

Inhaltlich fordern die Aktivisten in Heilbronn eine Politik, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Besonders steht dabei die Bundespolitik im Fokus.

Ich könnte jetzt ganz optimistisch sagen Klimawandel stoppen, aber überhaupt erst einmal mehr in Richtung Klimaschutz arbeiten!

Demonstrieren gegen den politischen Stillstand

Organisator Lars Basilowski forderte auf Nachfrage für Heilbronn auch hier mehr Engagement für die Stärkung des öffentlichen Nahverkehr, Fahrradverkehr und den Windkraftausbau. "Wir erhoffen uns ein starkes Signal, nicht nur hier in Heilbronn, sondern in der ganzen Region," so der Organisator.