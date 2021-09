Freibäder in Heilbronn-Franken ziehen 2021 durchwachsene Bilanz

Mit großen Schritten geht die Freibadsaison zu Ende. Etliche Bäder schließen am Wochenende. Neben den Corona-Auflagen machte den Freibadbetreibern das Wetter zu schaffen.

Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage haben nochmal einige Besucher in die Freibäder gelockt. Die Bilanz der Badesaison 2021 fällt aber dennoch durchwachsen aus. Zum einen waren durch die Corona-Beschränkungen Besucherzahlen beschränkt, zum anderen gab es über einen längeren Zeitraum kühles und regnerisches Wetter.

Nur halb so viele Besucher im Solefreibad in Bad Friedrichshall

Das Solefreibad in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) etwa rechnet 2021 mit rund 50.000 Badegästen, normalerweise liegt die Zahl bei etwa 100.000. Die geringeren Besucherzahlen haben auch wirtschaftliche Folgen. Das Defizit wird steigen.

Auch in den drei Freibädern der Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist man mit den Besucherzahlen nicht zufrieden. 2021 sei einfach kein guter Freibad-Sommer gewesen, so ein Stadtsprecher. Im Freibad Bad Mergentheim etwa seien 300 Badegäste pro Tag gekommen. An Spitzenzeiten vor Corona seien es bis zu 2.000 Besucher gewesen. Auch das schöne Wetter der vergangenen Tage habe den Freibadsommer nicht mehr richtig in Schwung gebracht.

Durchwachsene Bilanz im Solefreibad Bad Friedrichshall SWR Simon Bendel

Am kommenden Sonntag schließen viele Freibäder in der Region. Die Hoffnung der Freibadbetreiber für die Badesaison im kommenden Jahr ist: möglichst viel Sonnenschein und keine Corona-Auflagen mehr.