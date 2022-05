In Öhringen und in Schwäbisch Hall starten heute die Freibäder in die Saison. Sowohl im H2Ö - das Strandbad in Öhringen als auch im Schwäbisch Haller Schenkenseebad ist dann wieder der Vollbetrieb möglich, nach zwei Jahren eingeschränktem Betrieb wegen der Corona-Pandemie. Morgen startet dann das Ernst-Freyer-Bad in Neckarsulm-Obereisesheim in die Saison.