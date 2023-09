Der Sommer gibt noch mal alles. In den kommenden Tagen sollen es meist um die 30 Grad geben. Manche Freibäder denken darüber nach, ob sie die Saison verlängern.

Das Ernst-Freyer-Freibad im Neckarsulm Stadtteil Obereisesheim (Kreis Heilbronn) verlängert die Saison. Die sommerlichen Temperaturen, auch in der zweiten September-Woche sind der Grund. Das Freibad hat bis zum 17. September geöffnet. Auch andere Freibäder denken derzeit über eine Verlängerung nach.

Becken bleibt warm, auch ohne Zuheizen

Es sei derzeit eine besondere Situation, dass die Temperaturen sowohl tagsüber als auch nachts sicherstellen, dass die Beckentemperaturen auch ohne zuheizen gehalten werden können. Das sagt Lars Nielsen, Werkleiter der Neckarsulmer Bäderbetriebe, zuständig unter anderem für das Ernst-Freyer-Freibad. Darüber hinaus sei es auch personell möglich, diese weitere Woche zu schultern.

Ob die Öffnungszeiten im Künzelsauer Kocherfreibad (Hohenlohekreis) verlängert werden, wird voraussichtlich Ende der Woche entschieden.

In Heilbronn haben die Stadtwerke entschieden, die Saison im Freibad Neckarhalde planmäßig zum 10. September enden zu lassen.

Zum Saisonabschluss gibt es Hundeschwimmen

Im Freibad Gesundbrunnen in Heilbronn kann man am letzten Öffnungstag, am 10. September bis 13 Uhr schwimmen und am Nachmittag gibt es von 15 bis 19 Uhr Hundeschwimmen. Das findet dort bereits zum sechsten Mal statt.

Zum Hundeschwimmen lädt auch das Freibad in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) alle Hundebesitzer mit ihren schwimmfreudigen Vierbeinern ein. Der Bäderbetrieb endet am 10. September. Das Freibad öffnet extra noch mal für diese Aktion am 13. September.

Bereits drei Tage später kann man dann am 16. September ins Schwäbisch Haller Schenkenseebad von 11 bis 16 Uhr zum Hundeschwimmen gehen.