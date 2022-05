Freibäder hoffen auf Saison ohne Corona-Einschränkungen

Nach zwei Jahren Pandemie hoffen die Freibad-Betreiber in der Region Heilbronn-Franken endlich wieder auf einen Sommer ohne Einschränkungen. Die Vorfreude ist groß, etwa bei Patrick Mach, Leiter des Freibads in Gemmingen (Kreis Heilbronn). Die Erwartung sei natürlich, die letzten Jahre mal wieder zu toppen. Da in den letzten beiden Jahren nicht so viele Badegäste eingelassen werden durften und jetzt wieder alles normal laufe, hoffen er natürlich auf eine normale Saison mit vielen Badegästen, sagte Mach. Das sei natürlich dann vom Wetter abhängig. Wenn es wochenlang 30 Grad gäbe, würden natürlich ganz viele Leute kommen, haben wir das nicht, dann seien es natürlich weniger, so Mach weiter.