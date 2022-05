Wegen Personalmangel: Kürzere Öffnungszeiten in Freibädern

In den Heilbronner Freibädern müssen die Öffnungszeiten außerhalb der Sommerferien eingeschränkt werden. Die bereits angespannte Personalsituation habe sich durch kurzfristig eingetretene Personalengpässe weiter verschärft, so die Stadtwerke. In den Sommerferien könne in den Freibädern nahezu ein uneingeschränkter Badebetrieb stattfinden, außerhalb der Sommerferien müssten die Öffnungszeiten aber angepasst werden, heißt es. Das betreffe hauptsächlich das Soleo Freizeitbad, das früher als geplant für den öffentlichen Betrieb geschlossen wird. Ebenso von den Einschränkungen betroffen sind die Heilbronner Freibäder Gesundbrunnen und Kirchhausen, überwiegend in der Zeit vor den Sommerferien. Dort werden als Ausgleich die Eintrittspreise sowie die Preise für Saison- und Jahreskarten gesenkt.