Trotz Schulferien ist in den Freibädern wenig los. Bei Regen und herbstlichen Temperaturen bleiben die meisten lieber Zuhause.

Schwimmbad-Pommes, Eis am Stiel und ein Sprung vom Beckenrand: Einen typischen Sommertag wie diesen verbringen gerade wenig Badegäste in den Freibädern der Region Heilbronn-Franken. Das Wetter der vergangenen Wochen - seit Ferienbeginn in Baden-Württemberg - hat die Besucherzahlen deutlich schrumpfen lassen. An Spitzentagen kamen zwischen 2.500 und 3.000 Menschen ins Weinsberger Freibad, sagte Ronny Pätsch, Leiter des Weinsberger Freibads (Kreis Heilbronn). Derzeit sind es 20 bis 40 pro Tag.

Zeit für andere Arbeiten

Langweilig wird es dem Personal in Weinsberg trotzdem nicht. Unter den Becken verstecken sich einige Anlagen, die jetzt umfangreich gewartet und repariert werden können. Auf mehr Besucherinnen und Besucher freut sich das Team dennoch.

"Wir sind ein familiäres Bad. Wir hoffen, dass die Kinder auch hier ihre Ferienzeit nutzen können."

Gute Zahlen für Sommer 2023

Auch in anderen Freibädern in Heilbronn-Franken, beispielsweise in Leingarten, Heilbronn-Kirchhausen oder Bad Mergentheim sieht es ähnlich aus: Seit das Wetter ungemütlicher geworden ist, bleiben die Badegäste größtenteils aus.

Insgesamt macht sich das Freibad Weinsberg aber noch keine Sorgen um die Besucherzahlen. Vor allem der Juni sei ein starker Monat gewesen mit knapp 53.000 Besucherinnen und Besuchern. Und ein Blick in die Wetter-App lässt auch auf ein kleines Sommer-Comeback die kommenden Tage hoffen.