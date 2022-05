Freibad-Saison eröffnet

Einige Freibäder in Heilbronn-Franken sind dieses Wochenende in die Saison gestartet. Darunter das Solefreibad in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn), die Heilbronner Neckarhalde und auch in Bad Rappenau, Güglingen, Gundelsheim und Gemmingen (alle Kreis Heilbronn) sind die Freibäder bereits geöffnet. Patrick Mach, Leiter des Gemminger Freibads, freut sich auf eine Saison ganz ohne Corona-Einschränkungen: Die Erwartung sei jetzt, die letzten Jahre mal wieder zu toppen. Da in diesem Jahr wieder alles normal, ohne Einschränkungen, laufe, hofft Mach auf eine "normale Saison mit vielen Badegästen", so der Freibad-Leiter aus Gemmingen.