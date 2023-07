per Mail teilen

Während viele Freibäder in der Region schon lange geöffnet haben, ist das Baden im Heilbronner Freibad Gesundbrunnen erst jetzt möglich. Der Grund: es fehlte Personal.

Keine Autos auf dem großen Parkplatz vor dem Freibad, keine lange Schlangen vor der Kasse - anders als viele Jahre zuvor blieb das Heilbronner Freibad Gesundbrunnen erst einmal geschlossen. Während die meisten Freibäder in der Region Heilbronn-Franken schon Anfang Mai in die Badesaison gestartet sind, öffnete das Freibad Gesundbrunnen erst an diesem Montag.

Das Freibad Gesundbrunnen blieb auch während großer Hitze geschlossen SWR

Grund: zu wenig Personal

Grund für das geschlossene Freibad sei die angespannten Personalsituation, heißt es. Die Entscheidung sei schwer gefallen, eine andere Möglichkeit hätte es aber nicht gegeben, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke Erik Mai auf der Internetseite der Heilbronner Bäder.

"Die dünne Personaldecke lässt uns aus Sicherheitsgründen keine andere Wahl."

Das Freibad Gesundbrunnen hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ursprünglich hieß es, wegen der Personaldecke könne erst ab 13 Uhr aufgesperrt werden.