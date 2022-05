Flohmarkt zugunsten des Freibades

In Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) findet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr am Rathaus wieder der sogenannte Freibad-Flohmarkt unter dem Motto "Schrozberg mistet aus" statt. Der Erlös geht komplett an das Freibad Schrozberg. Veranstalter ist der Förderverein Freibadfreunde Schrozberg e.V. Der Flohmarkt sei die Haupteinnahmequelle des Vereins, so der Leiter Sebastian Weigel. Umso mehr freue er sich, dass der Markt nach 2 Jahren coronabedingter Pause an diesem Wochenende wieder stattfinden kann. Die verkauften Waren setzen sich aus Spenden aus der Bevölkerung zusammen. Schon 2020 hatte man angefangen zu sammeln, musste nach vier Wochen aber abbrechen.