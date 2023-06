Großeinsatz in Crailsheim

Im Freibad im Crailsheimer Stadtteil Goldbach war am Sonntag und teilweise am Montag kein Badebetrieb möglich. Grund war ein Chlorgasalarm, der am Sonntagmorgen ausgelöst wurde.

Seit Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ist im Freibad von Crailsheim-Goldbach (Kreis Schwäbisch Hall) Baden wieder möglich. Zuvor war der Badebetrieb eingestellt worden. Ein Sensor hatte am Sonntagmorgen einen Chlorgasalarm ausgelöst. Großeinsatz am Sonntag Am Montag hatte eine Fachfirma nochmals alles nachgeprüft und den Betrieb freigegeben. Sie prüft weiterhin, was den Alarm ausgelöst haben könnte, sagte ein Sprecher dem SWR. Der Alarm hatte am Sonntagmorgen einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.