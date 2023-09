Wetter-Hick-Hack 2023: Freibad-Betreiber in der Region trotzdem zufrieden

per Mail teilen

Rekordverdächtige Sommertemperaturen und tagelanger Regen: Doch auch, wenn das Wetter in diesem Sommer seine Launen hatte, sind viele Freibad-Betreiber mit der Saison zufrieden.

Bald ist die launige Badezeit wieder vorbei. Dank des bombastischen Wetters zu Beginn des Sommers sei die Badesaison im Großen und Ganzen ganz gut gelaufen, so die erste Bilanz der Freibad-Betreiber in der Region Heilbronn-Franken. Der heiße Start in die Saison habe den Freibädern regelrechte Besucherströme beschert. "Wir sind dank des bombastischen Wetters mit richtig starken Zahlen gestartet", sagte Carsten Müller, Sprecher der Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis).

Sicherheitsdienst für besucherstarke Tage

Allein am 9. Juli zählte das Bad Mergentheimer Kernstadtbad 3.000 Besucherinnen und Besucher. Damit sei man sehr zufrieden. Und auch das Schwäbisch Haller Schenkenseebad verzeichnet gleich zu Saisonstart ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahr, freut sich Alexander Liedtke von den Stadtwerken Schwäbisch Hall.

Mehrere Tausend Menschen am Tag muss ein Freibad auch erst mal verkraften. Da war mancherorts nicht immer eitel Sonnenschein. Somit hat sich das ein oder andere Bad einen Security-Dienst geleistet - das erste Mal übrigens auch das Schwäbisch Haller Schenkenseebad. "Die Sicherheitsleute werden vor allem für die Wochenenden gebucht, an denen eine hohe Auslastung erwartet wird", so Liedtke weiter.

Jubiläum: 50 Jahre Solebad Bad Friedrichshall

Etwas zu feiern gab es in diesem Jahr im Solebad Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn). Das Freibad gibt es bereits seit 50 Jahren. Und auch im Jubiläumsjahr sei man mit der Saison bislang zufrieden, sagt Alexander Preuss von der Bad Friedrichshaller Stadtverwaltung. Denn - man habe bereits die 100.000-Besucher-Marke geknackt.

Hundeschwimmtag

Die meisten Bäder schließen nun mit dem Ende der Ferien - zumindest für die zweibeinigen Schwimmerinnen und Schwimmer. Denn für die Vierbeiner gibt es in ein paar Bädern der Region einen Hundeschwimmtag - zum Beispiel am 10. September im Heilbronner Freibad Gesundbrunnen und gleich eine Woche später im Schenkenseebad in Schwäbisch Hall.