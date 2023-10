"Einfach mal machen": Frauenwirtschaftstage in Heilbronn

per Mail teilen

Zum 17. Mal finden am Samstag die Frauenwirtschaftstage auf dem Bildungscampus statt. Das Ziel: Mehr Frauen in Vollzeit und Führungspositionen bringen. Da ist noch Luft nach oben.

Das Motto der diesjährigen Frauenwirtschaftstage an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn: "Einfach mal machen!". Auf dem Programm stehen mehrere Workshops rund um die Themen New Work und flexiblere Arbeitszeitmodelle. Gastrednerin ist die Stuttgarter Bestsellerautorin Romy Hausmann.

Wochen im Voraus ausverkauft

Die Resonanz ist riesig, freut sich Gastgeberin Yvonne Zajontz. Schon Wochen im Voraus seien die sechs Workshops, die am Donnerstag auf dem Bildungscampus angeboten werden, ausverkauft gewesen. Und das ist auch nötig, meint die Gleichstellungsbeauftragte der Dualen Hochschule in Heilbronn.

Allein die Zahl der Professorinnen in Deutschland stagniere bei etwa 30 Prozent. Fehlen noch 20 Prozent bis zur Parität. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels sei es umso wichtiger, Frauen zu befähigen und ihnen Mut zu machen eine Karriere in Wirtschaft oder Wissenschaft einzuschlagen, so Zajontz.

Chance für Frauen: #New Work und #Flexi Time

Zu viele Frauen arbeiten noch in Teilzeit, obwohl sie gerne mehr arbeiten würden. Unternehmen müssten da viel stärker auf individuelle Bedürfnisse eingehen, innovativer werden und flexiblere Arbeitszeitmodelle bieten, um die Vereinbarkeit von Job und Familie zu gewährleisten, meint die Gleichstellungsbeauftragte. An der DHBW versuche man das bereits. Oft beginne das Problem aber schon bei der Stellenausschreibung. Hier müsse mehr auf gendersensible Ansprache geachtet werden. Ein guter Weg sei auch, Frauen aktiv anzusprechen und in Mentoringprojekten zu fördern.

"Wir haben genug qualifizierte Frauen, wir müssen sie nur adressieren."

Die Frauenwirtschaftstage richten sich an Studierende, Wiedereinsteigerinnen aber auch an Führungskräfte. Der Erfolg der jährlichen Veranstaltung sei zwar nicht messbar, meint Zajontz, durch die vielen positiven Rückmeldungen der vergangenen Jahre merke sie aber doch, dass sie etwas bewegen können.