Für Prostituierte gibt es in Heilbronn-Franken eine Anlaufstelle weniger. Das vom Verein Hope e.V. betriebene Frauenhaus im Hohenlohekreis muss wegen Geldnot schließen.

Prostituierte, die Schutz und Hilfe im Hohenlohekreis suchen oder aussteigen wollen, haben es demnächst schwerer: Laut Vereinsvorsitzender Katja Ryzak soll das Frauenhaus von Hope e.V. dicht gemacht werden. Der Grund: Die Arbeit finanziert sich über Spenden - und die fehlen.

"Sarah" konnte dank des Frauenhauses aussteigen

Im Gespräch mit dem SWR berichtet Sarah (Name von der Redaktion geändert), wie dankbar sie sei, mithilfe von Hope e.V. der Prostitution entkommen zu sein. Über zehn Jahre arbeitete sie unter Zwang für Zuhälter. Ihre Mutter sei selbst Prostituierte gewesen und hätte sie für Heroin an einen Mann verkauft, als Sarah 17 war. Sie sagt: "Ich wünsche es keiner Frau. Nach zehn Jahren bist du kaputt."

Im Schutzhaus lebte sie ein Jahr und fing an ihre Traumata aufzuarbeiten, schaffte einen Drogenentzug und kam wieder zu Kräften. Die 32-Jährige erzählt: "Ich war, als ich zu Katja kam, 45 Kilo schwer, wenn nicht noch weniger. Und ich bin 1,80 Meter groß!"

Es frisst dich auf das Leben, es macht dich tot.

Schutzhaus wurde durch Spenden finanziert

Die Spenden sind in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen, sagte Ryzak dem SWR. Miete und Mitarbeitende seien so nicht mehr zu stemmen. Bis zum Jahresende soll die Anlaufstelle aufgegeben werden. Ein Wunsch sei aber, in den kommenden beiden Jahren doch wieder ein Haus für die Frauen öffnen zu können. "Solche Häuser, wo nur Frauen aus dem Rotlichtmilieu reinkommen können, gibt es einfach viel zu wenige in Deutschland", sagt Ryzak.

Streetworker kommen weiterhin zu Prostituierten

Dennoch sollen die Hilfesuchenden nicht allein gelassen werden, die Streetwork-Arbeit läuft ganz normal weiter. Der Verein besucht die Frauen weiterhin jede Woche, so die Vorsitzende. Zudem gibt es andere Anlaufstellen für Prostituierte, die aussteigen wollen. Auch dabei hilft der Verein bei der Vermittlung.

Ansonsten wird weiterhin Öffentlichkeitsarbeit betrieben, auf das Thema aufmerksam gemacht. So gehen die Mitarbeitenden auch in Schulen, um Jugendliche davor zu schützen, selbst Opfer zu werden: "Wir sprechen über das Thema Loverboy und Pornografie, damit unsere Kinder einfach darauf vorbereitet werden – präventiv", so Ryzak.

Geständnisse im Prozess um Zwangsprostitution

Die Arbeit solcher Vereine ist wichtig. Erst am Donnerstag musste sich das Heilbronner Landgericht mit einem Fall von schwerer Zwangsprostituion beschäftigen. Die beiden Angeklagten legten Geständnisse ab. Das Urteil wird Mitte November erwartet.