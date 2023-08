Trotz des frühen WM-Aus der deutschen Fußball-Frauen macht sich in Heilbronn-Franken eine zunehmende Euphorie bemerkbar. Es gibt wieder mehr Frauen- und Juniorinnenmannschaften.

Der Abwärtstrend der letzten Jahre ist gestoppt. In der Region Heilbronn-Franken spielen wieder mehr Mädchen und Frauen Fußball. Mannschaften gibt es etwa in Dürrenzimmern und Güglingen (beide Kreis Heilbronn). Die Fußballspielerinnen dort bemerken eine zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz.

Viele positive Entwicklungen

Rund um den Fußball der Frauen hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Schon lange mit dabei ist die Spielertrainerin des TGV Dürrenzimmern, Victoria Mahmoud. Sie war früher selbst in der zweiten Bundesliga aktiv und nimmt viele positive Entwicklungen wahr, insbesondere im spielerischen Bereich. Der Frauenfußball ist mittlerweile taktisch und technisch gut, sagt sie, inzwischen muss man zweimal hinschauen, ob Frauen oder Männer auf dem Platz stehen.

Veränderungen lassen sich nicht nur auf spielerischer Ebene ausmachen, auch gesellschaftlich wird mehr Akzeptanz gegenüber dem Frauenfußball wahrgenommen. Gerade im Kollegenkreis wird es nicht mehr belächelt, wenn als Frau Fußball gespielt wird, sondern durchaus anerkannt, dass Frauen auch gut kicken können, erzählt Spielerin Kassandra Bülow vom TGV Dürrenzimmern.

Abwärtstrend gestoppt

Die zunehmende Anerkennung spiegelt sich auch in der steigenden Zahl der Frauen- und Mädchenmannschaften in der Region wider. Der Abwärtstrend der vergangenen Jahre konnte gestoppt werden, so Oliver Deutscher, vom Württembergischen Fußballverband. Das liegt auch daran, dass es immer weniger Vorbehalte gibt, Mädchen zum Fußball zu schicken.

Immer noch Unterschiede bei der Ausbildung

Auch in Güglingen gibt es mittlerweile wieder eine Juniorinnenmannschaft. Inzwischen trainiert Meike Neumann circa 40 Mädchen im Alter von neun bis vierzehn Jahren. Neumann nimmt von Seiten des Vereins, des Bezirks Unterland und dem Württembergischen Fußballverband große Unterstützung für den Frauen- und Mädchenbereich wahr. Trotzdem gibt es immer noch Unterschiede in der Ausbildung von Mädchen und Jungs. Das ist allein an der geringeren Anzahl der Förderzentren für Mädchen erkennbar. Da immer mehr Profivereine in den Frauenfußball einsteigen, wird sich in den nächsten Jahren noch viel Positives für die Mädchen tun, ist sich Neumann sicher.

Langer Weg zur Gleichberechtigung

Auch wenn die gesellschaftliche Akzeptanz zunimmt - im finanziellen Bereich zeigt nicht nur der Blick auf die Gehälter, dass der Frauenbereich immer noch im Schatten der Männer steht. Man könnte die Gehälter im Fußball von Frauen und Männern doch einfach anpassen, die einen hoch und die anderen runter, merkt eine Spielerin des TGV Dürrenzimmern schmunzelnd an. Auch wenn der Frauenfußball immer sichtbarer wird - der Weg zur Gleichberechtigung von Frauen- und Männerfußball ist noch weit.

Frühes WM-Aus der Nationalmannschaft

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist am Donnerstag mit einem 1:1 gegen Südkorea bereits nach der Vorrunde im Kampf um den Weltmeistertitel in Neuseeland und Australien ausgeschieden.