Heilbronn: Mehr Frauen sollen in die Kommunalpolitik

Stadt- und Landkreis Heilbronn wollen mehr Frauen für eine Kandidatur in der Kommunalpolitik motivieren. Dafür soll es im März 2023 ein mehrtägiges Seminar geben.

Der Frauenanteil im Heilbronner Gemeinderat betrage 32,5 Prozent, in den Kommunen im Landkreis Heilbronn im Durchschnitt 30,7 Prozent. Im Kreistag des Landkreis Heilbronn seien es sogar nur 17,1 Prozent - da sehen die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Stadt- und Landkreises Heilbronn noch Luft nach oben. Deswegen möchten sie Frauen, die eine Kandidatur in der Kommunalpolitik erwägen, "den Rücken stärken, sie motivieren und unterstützen", wie es in einer Mitteilung heißt.

Zu diesem Zweck soll es 2023 ein Seminar geben unter dem Titel "Frauen in die Kommunalpolitik - Handwerkskoffer für Kandidatinnen". Das Seminar findet in zwei jeweils zweitägigen Modulen im März und April statt. Hintergrund sind die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, die 2024 anstehen.

Anmelden können sich Interessierte über die Volkshochschule Heilbronn, ein Flyer zum Seminar gibt es auf der Seite des Landratsamts.