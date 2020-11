Bei den Südwestdeutschen Salzwerken ist zum ersten Mal eine Frau in den Vorstand berufen worden. Neben dem amtierenden Vorstand Ulrich Fluck wird im Januar 2021 die Ingenieurin Natascha Groll die Arbeit aufnehmen. Die 36-jährige gebürtige Wienerin gehört den Salzwerken bereits seit fünf Jahren an, aktuell als Bergwerkschefin für die Bergwerke Heilbronn und Kochendorf und als Bereichsleiterin Steinsalz. Natascha Groll tritt die Nachfolge von Wolfgang Rüther an, der auf eigenen Wunsch gegen Jahresende ausscheidet. Damit steigt zum ersten Mal in der Geschichte der Südwestdeutschen Salzwerke eine Frau in die Vorstandsetage auf.