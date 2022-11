Frau von Traktor in Schrozberg überrollt

per Mail teilen

Für eine 49-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Auch der Notarzt konnte die Frau nach dem Unfall nicht mehr retten. Der Traktorfahrer hatte sie übersehen.

In Schrozberg (Landkreis Schwäbisch Hall) ist eine Frau von einem Traktor überfahren worden und gestorben. Das berichtet die Polizei. Der Fahrer des Traktors rangierte am frühen Donnerstagabend auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Hofs. Dabei übersah er offenbar die 49-jährige Frau, die hinter dem Traktor stand. Sie wurde überrollt und verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Details zu dem Unfall wurden noch nicht bekannt gegeben.