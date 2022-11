Mutmaßliches Einbrecher-Trio: Mutter und Söhne festgenommen

Die Polizei hat eine Mutter und ihre zwei Söhne festgenommen. Sie sollen für eine Serie von Einbrüchen in Vereinsheimen und Gaststätten in Heilbronn-Franken verantwortlich sein.

Einer 44-Jährigen und ihren beiden 19 und 20 Jahre alten Söhnen wird vorgeworfen, mehrere Einbrüche begangen zu haben - die Polizei spricht von einer Einbruchserie in Heilbronn-Franken. Am Donnerstag wurde das Trio festgenommen. Seit Sommer dieses Jahres soll die Familie in Vereinsheime und Gaststätten eingebrochen sein - unter anderem in den Landkreisen Heilbronn, Main-Tauber, Hohenlohe sowie Schwäbisch Hall.

Einbruchswerkzeug, Waffen und Bargeld entdeckt

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten bei zwei Einsätzen in Forchtenberg und Ingelfingen (beide Hohenlohekreis) die drei Tatverdächtigen festnehmen. Es wurden zwei Objekte sowie ein mutmaßliches Tatfahrzeug durchsucht, heißt es.

Dabei fand die Polizei umfangreiches Beweismittel, darunter professionelles Einbruchswerkzeug, Datenträger, mehrere Schreckschusswaffen, Bargeld in vierstelliger Höhe und Betäubungsmittel.

19-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Die Polizei ging davon aus, dass die Tatverdächtigen im Besitz von Schusswaffen sein könnten. Deshalb wurden Spezialkräfte für die Festnahmen hinzugezogen. Der 19-Jährige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, so die Polizei. Die Mutter und der 20 Jahre alte Sohn wurden einem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die beiden wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Der Familie wird bislang eine Vielzahl von Einbrüchen in der gesamten Region vorgeworfen, aber auch darüber hinaus im Neckar-Odenwald-Kreis und im Rems-Murr-Kreis. Die Ermittlungen dauern an.