In einer Garageneinfahrt in Kirchberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Mittwochnachmittag eine Seniorin auf Schnee ausgerutscht und wurde vom Auto ihres Mannes überrollt. Nach Angaben der Polizei wollte der 93 Jahre alte Mann rückwärts aus der Garage ausfahren, seine etwas jüngere Ehefrau habe ihm beim Rangieren helfen wollen. Sie kam ins Krankenhaus.