Frau nimmt Lkw die Vorfahrt

In Langenbrettach (Kreis Heilbronn) ist am frühen Freitagnachmittag eine Frau bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die 18-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Van auf der Landstraße aus Richtung Langenbeutingen unterwegs. An einer Kreuzung nahm sie laut Polizei einem Laster die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Van noch rund 20 Meter nach rechts verschoben. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 52-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.