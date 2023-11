Eine Frau ist versehentlich in einem Bekleidungsladen in Michelfeld eingeschlossen worden. Während sie unbemerkt noch Kleidungsstücke anprobierte, machten die Verkäufer Feierabend.

Das war etwas zu viel Ruhe beim Kleideranprobieren: Eine Kundin war am Montagabend versehentlich in einem Modehaus in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) eingeschlossen worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten die Frau in der Anprobe nicht mehr auf dem Schirm, machten das Licht aus, schlossen das Geschäft ab und gingen in den Feierabend, berichtet die Polizei.

Aus dem Schaufenster gewunken

Eine missliche Lage für die Kundin des Modehauses. Denn erst als das Licht ausging, bemerkte sie, dass niemand mehr im Laden war. Die Frau ging daraufhin ins Schaufenster.

Glücklicherweise wurde sie durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckt, der schließlich die Polizei verständigte. So konnte die Kundin wenig später wohlbehalten aus dem Laden gelassen werden.