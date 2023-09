Eine 59-jährige Frau ist am späten Freitagabend unter einen Bus geraten und schwer verletzt worden. Beim Versuch einzusteigen, geriet sie wohl mit dem Bein unter das Hinterrad.

Die Frau wollte wohl noch in den gerade losfahrenden Bus einsteigen, obwohl sich die Türen bereits geschlossen hatten. Bei dem Versuch stürzte sie und geriet mit einem Bein unter das Hinterrad des Busses. Laut Polizei habe der Busfahrer die gefährliche Situation erkannt und sofort angehalten. Trotzdem erlitt die Frau schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.