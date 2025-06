per Mail teilen

Eine Frau soll in Künzelsau von ihrem Ex-Freund entführt worden sein. Trotz schwerer Verletzungen konnte sie ihrem mutmaßlichen Entführer entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem gemeinsamen Wochenende mit ihrem Ex-Freund soll eine 39-Jährige in Künzelsau (Hohenlohekreis) von ihm gewaltsam entführt und misshandelt worden sein. Die Polizei wurde am Sonntagabend von einem Zeugen darüber informiert. Sofort wurde nach der Frau gefahndet, ohne Erfolg. Sie konnte sich zwei Tage später aber offenbar selbst befreien.

Entführung in Künzelsau: Opfer schwer verletzt

Gegen 21:15 Uhr am Sonntag soll der 28-jährige Mann mit seinem Opfer durch die Künzelsauer Innenstadt gelaufen sein. Laut Polizei hat er die Frau nur mit einem Slip bekleidet hinter sich hergezogen. Schon hier habe die Frau blutende Verletzungen gehabt, heißt es weiter.

Am Montagnachmittag fanden die Ermittler vor einem Mehrfamilienhaus in Künzelsau blutverschmierte Schuhe, die mutmaßlich dem Opfer gehörten. Eine Durchsuchung im Haus war allerdings erfolglos. Die Einsatzkräfte fahndeten bis in die Nacht mit Hunden nach der 39-Jährigen.

Frau konnte sich von Ex-Freund befreien

Um 4:45 Uhr am Dienstag ging ein Notruf bei der Polizei ein: Die Frau hatte es offenbar trotz ihrer schweren Verletzungen geschafft, ihrem Entführer zu entkommen. Sie führte die Polizei zu einer Gartenhütte in Künzelsau. Dort konnten die Ermittler den mutmaßlichen Entführer kurz darauf festnehmen. Der Mann befindet sich seitdem in Polizeigewahrsam.

Die 39-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Verdächtige kommt laut Polizeiangaben aus Pforzheim und ist demnach insbesondere wegen verschiedener Gewaltdelikte und Partnergewalt vorbestraft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Paar im Stadtgebiet von Künzelsau gesehen haben.