Frau mit Messer und Baseballschläger in Rot am See angegriffen

Ein 29-Jähriger hat in Rot am See eine 38-jährige Frau mit einem Messer angegriffen. Doch die Frau setzte sich so sehr zur Wehr, dass der Angreifer selbst den Notruf wählte.

Ein 29 Jahre alter Mann soll am Mittwochmittag eine 38-jährige Hausmitbewohnerin in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) abgepasst und mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend habe er sie laut Polizei in seine Wohnung gezerrt, mit dem Messer auf sie eingestochen und noch dazu mit einem Baseballschläger attackiert. Opfer musste notoperiert werden Womit er nicht rechnete: Die Frau setzte sich so sehr zur Wehr, dass der Angreifer schließlich den Notruf wählen musste. Die Polizei konnte den Mann schließlich widerstandslos festnehmen; es wurde Haftbefehl erlassen. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert und musste notoperiert werden.