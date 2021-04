Bei einem Wohnungsbrand in Nordheim (Kreis Heilbronn), ist am Mittwochmittag eine Frau schwer verletzt worden. Die 55-Jährige hatte bei dem Feuer so schwere Verbrennungen erlitten, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, die Ursache ist noch unklar.