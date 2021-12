Nach einem Bankeinbruch in Frankenhardt-Honhardt (Kreis Schwäbisch Hall) hat jetzt die Kripo die Ermittlungen übernommen. Am Sonntagabend waren drei Männer in die Bankfiliale eingebrochen und hatten versucht, zum Tresorraum vorzudringen. Als sie offenbar von einem Bankkunden gestört wurden, der am Geldautomaten Bargeld holen wollte, flüchtete das Trio. Die Polizei sucht Zeugen.